Of het kabinet er goed aan doet om reizigers uit China alleen een vrijwillige zelftest op het coronavirus aan te bieden, weet viroloog Bert Niesters niet. „Het virus komt hier, dat kunnen we niet tegenhouden, daar hoef je je geen illusie over te maken. Maar Europa heeft nu een wirwar aan regels, en dat is jammer. Het is verstandiger als je een Europese aanpak hebt”, stelt Niesters.