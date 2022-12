Gas is vrijdag opnieuw flink goedkoper geworden. Daardoor is de prijs van de fossiele brandstof weer dichter in de buurt gekomen van de prijs van begin dit jaar. Het warme weer deze winter zorgt ervoor dat de Europese gasvoorraden nog vol zitten. Dat heeft tot gevolg dat Europese landen en energiebedrijven minder willen betalen om meer gas te kopen.