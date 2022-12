Het verwachte weer tijdens de jaarwisseling is waarschijnlijk relatief gunstig voor de luchtkwaliteit. Wel rekent het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erop dat de luchtkwaliteit rond middernacht korte tijd slecht tot zeer slecht zal zijn. Daardoor kunnen mensen last krijgen van hoesten of kortademigheid.