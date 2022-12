Een bestuurder van een auto is donderdagavond in Breda om het leven gekomen, nadat hij op de Ettensebaan met zijn voertuig tegen een boom was gereden. Volgens de politie is het slachtoffer een 85-jarige inwoner van Etten-Leur. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht.