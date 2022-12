PvdA en GroenLinks kritisch op starre houding nareizigers

PvdA en GroenLinks hebben geen goed woord over voor de starre houding van het kabinet om vast te houden aan de nareisbeperking voor gezinsleden van statushouders. Het kabinet zou op zijn minst de maatregel moeten opschorten tot de Raad van State er in hoger beroep een oordeel over heeft geveld, vindt PvdA-Kamerlid Kati Piri. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger heeft geen goed woord over voor de „politieke spelletjes van het kabinet.” Ze zegt dat het kabinet met het hoger beroep juridisch aan het tijdrekken is, ten koste van kinderen.