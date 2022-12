Deel gedupeerde kinderen toeslagenaffaire heeft nog geen geld

Door een technische fout hebben 2400 kinderen die door het toeslagenschandaal zijn gedupeerd, de beloofde compensatie niet voor de kerst gekregen. „Het is heel vervelend. De kinderen hadden er op gerekend”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws. De fout wordt zo snel mogelijk hersteld, maar het zal niet lukken om het geld nog dit jaar over te maken.