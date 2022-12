Uitdagingen te over voor nieuwe regering premier Netanyahu

In Israël wordt deze donderdag de 37e regering ingezworen sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. Na anderhalf jaar geleden uit het centrum van de macht te zijn weggedrukt door een bonte coalitie van partijen –met als belangrijkste doel hem bij het politieke roer weg te houden– is premier Netanyahu met ingang van vandaag weer terug als premier. Bij de vijfde verkiezingen in vier jaar tijd kreeg zijn Likudpartij samen met zijn politieke bondgenoten in het Israëlische parlement, de Knesset, een meerderheid met 64 van de 120 zetels.