Techinvesteerder Prosus was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index, die een klein verlies liet zien. Prosus profiteerde van een koersstijging van het Chinese Tencent, waarin het een groot belang heeft. Het algehele sentiment op het Damrak en op de andere Europese beurzen bleef negatief in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street.