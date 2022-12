Randstad laat het carbid weer links liggen

Vuurwerkhandelaren die ook carbid verkopen, konden de drukte in de afgelopen jaren nauwelijks aan. Vooral via internet schafte Nederland zich vele honderden kilo’s van het explosieve goedje aan om de jaarwisseling toch met grote knallen te kunnen vieren. Maar nu er bijna overal in Nederland weer vuurwerk afgestoken mag worden, is de belangstelling voor carbidschieten vanuit het westen van het land weer weg, merken de carbidverkopers. „Bestellingen komen weer gewoon uit het noorden en oosten van het land, waar carbidschieten een traditie is”, aldus de Oudjaarswinkel in het Friese Lippenhuizen.