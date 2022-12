Een 20-jarige Nederlander, die zondag werd aangehouden in Antwerpen, is maandag weer vrijgelaten, meldt het parket in Antwerpen. De man werd aangetroffen bij een 26-jarige man uit Vlissingen die zondagochtend met meerdere schotwonden werd gevonden in het centrum van de Belgische havenstad. Kort daarvoor was het slachtoffer uit een wagen met Nederlands kenteken gegooid.