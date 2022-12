Een van de twee Syrische broers die woensdagavond zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf in het Limburgse Stein, is geen verdachte meer. De 22-jarige man is op vrije voeten, meldt het Openbaar Ministerie. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat hij betrokken zou zijn bij strafbare feiten.