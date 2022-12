Almelose kruisboogschutter alleen veroordeeld tot tbs met dwang

De Almelose kruisboogschutter Kenzo K. is vrijdag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Almelo acht hem schuldig aan het om het leven brengen van twee vrouwen met een mes en twee pogingen tot doodslag met een kruisboog. De rechtbank sprak over afschuwelijke gebeurtenissen die nauwelijks te bevatten zijn. Maar de rechtbank oordeelt dat de man ontoerekeningsvatbaar was en legde hem daarom geen gevangenisstraf op.