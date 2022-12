In de hoofdstad van de republiek Guinee is vorige week een Belgische man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord, op 19 mei vorig jaar. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam bevestigt vrijdag berichtgeving hierover van Vlaamse media.