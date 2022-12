De jonge reuzenpanda Fan Xing, die in 2020 in Ouwehands Dierenpark is geboren en daar nu nog woont, is geen jongen maar een meisje. Het dierenpark kwam daar achter toen het dier werd onderzocht omdat het binnenkort naar China verhuist. Dat vertelden de directeur van Ouwehands Dierenpark Robin de Lange en verzorger José Kok donderdagavond in Op1.