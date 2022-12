Commissie nog niet helemaal gerust op nieuwe reactor in Petten

Het milieueffectrapport over de gevolgen van een nieuwe reactor in Petten laat te wensen over. De analyses van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de gevolgen van stikstofneerslag voor de nabije duinen moeten duidelijker, vindt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De commissie stelt de ANVS voor om de verantwoordelijke voor het rapport, de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, om aanvullingen te vragen voordat de autoriteit een besluit neemt.