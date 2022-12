Caraïben: slavernij-excuses waren eenzijdig, betrek anderen ook

Dat Nederland excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden, is een goede zaak, vinden landen in het Caraïbisch gebied. Maar ze zijn niet te spreken over de manier waarop de excuustoespraak van premier Mark Rutte tot stand is gekomen. „De verklaring is onvolkomen, omdat de premier niet de georganiseerde inbreng en steun van de Caraïben heeft gezocht. De eenzijdigheid van de excuses en erkenning moeten nu worden vervangen door een aanpak waarbij meer partijen betrokken zijn”, verklaart Hilary Beckles. De man uit Barbados is voorzitter van een commissie die voor de organisatie van Caraïbische landen (Caricom) schadevergoeding voor slavernij wil regelen.