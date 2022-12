Stijging vrouwen op toppositie overheid te klein volgens minister

Het percentage vrouwen in topposities in de (semi-)overheid is dit jaar iets gestegen, maar nog steeds zijn mannen ver in de meerderheid. Dat meldt SEO Economisch Onderzoek in een rapport dat is opgesteld in opdracht van minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De minister vindt dat het percentage vrouwen in de top te langzaam oploopt. Samen met minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) werkt hij aan een wettelijke verplichting voor het percentage vrouwen in de top van de (semi-)publieke sector.