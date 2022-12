Van der Burg sluit hoger beroep over nareizigers niet uit

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) wil nog niet inhoudelijk reageren op het vonnis van de vreemdelingenkamer Den Haag, waarin is gesteld dat de nareisbeperking van het kabinet onwettig is. De staatssecretaris gaat eerst het vonnis bestuderen, maar sluit niet uit dat hij in beroep gaat bij de Raad van State. De oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, DENK, Volt en BIJ1 eisen in een motie dat de nareisbeperking per direct wordt opgeschort.