Derde islamitische middelbare school mag de deuren openen

De derde islamitische middelbare school van het land mag binnenkort haar deuren openen in Utrecht. Dat bevestigt onderwijsminister Dennis Wiersma via zijn woordvoerder na berichtgeving in de NRC. Het verzoek van de organisatie Al Amana om de school te beginnen was eerst afgewezen omdat het burgerschapsonderwijs niet op orde zou zijn. Maar nadat de initiatiefnemers bezwaar hebben ingediend tegen deze beslissing, werden hun plannen toch goedgekeurd.