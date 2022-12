Tot 2 jaar cel voor vervalsen paspoorten voor zware criminelen

Een 50-jarige vrouw is donderdag veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een taakstraf van 240 uur voor het vervalsen van paspoorten voor zware criminelen, onder wie Ridouan Taghi en Naoufal F. Voormalig gemeenteambtenaar Mildred van D., was ambtenaar bij de gemeente Den Haag, waar de paspoorten werden uitgegeven. Haar contactpersoon Faysal N., die de rechtbank „de schakel tussen de boven- en onderwereld” noemt, moet twee jaar de cel in.