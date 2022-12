Het onderzoek naar de werksfeer in de Tweede Kamer ten tijde van voormalig voorzitter Khadija Arib is weer een stap dichterbij. Er liggen drie namen van de mensen die het onderzoek gaan begeleiden. Anders dan aanvankelijk het plan was, gaat het niet om medewerkers van de Kamer maar om drie wetenschappers. Die kunnen zich daardoor ook meer met de inhoud bezighouden.