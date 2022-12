De aanwezigheid van Sywert van Lienden - een van de ‘hoofdrolspelers’ in de omstreden mondkapjesdeal - bij het Kamerdebat over de kwestie, wekt een gevoel van onvrijheid en irritatie op bij leden van de Tweede Kamer. Op verzoek van VVD-Kamerlid Judith Tielen houdt commissievoorzitter Bart Smals de gedragingen van Van Lienden de komende uren goed in de gaten. Van Lienden zit al de hele dag op de publieke tribune.