Regels voor melden misbruikvermoedens in opvang niet goed gevolgd

In de kinderopvang wordt vaak niet op de juiste manier omgegaan met vermoedens van kindermishandeling of seksueel misbruik. In de helft van de gevallen hebben de houders van een kinderopvangvoorziening vorig jaar de signalen niet direct overlegd met de speciale vertrouwensinspecteurs, meldt de Inspectie van het Onderwijs in een jaarrapport. Dat is wel verplicht en daarom noemt de inspectie het een „zorgelijke constatering”.