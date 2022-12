De Tweede Kamer wil in debat over de excuses voor het slavernijverleden die Mark Rutte maandag heeft aangeboden namens het kabinet. Tunahan Kuzu van DENK diende dit verzoek meermaals in, maar tot nu toe was er nog geen steun voor. De coalitie lag dwars omdat de excuses nog niet waren aangeboden, maar is om nu dat is gebeurd.