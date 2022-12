Weerwind: tijd om dialoog te voeren over invulling excuses

Het is nu tijd dat Nederland en Suriname de dialoog gaan voeren over de invulling van de excuses. Daarbij is het belangrijk dat er concrete acties komen waar de Surinaamse samenleving iets van voelt en van merkt. Dat zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) dinsdag na afloop van een gesprek dat hij had met president Chan Santokhi. Weerwind is in Suriname in het kader van de excuses die de regering maandag aanbood voor het slavernijverleden. Ook is hij op werkbezoek.