VluchtelingenWerk bezorgd nu Staat geen deadline krijgt

VluchtelingenWerk vindt dat zij in het gelijk is gesteld door het gerechtshof in Den Haag. Het hof oordeelde dinsdag dat de opvang van asielzoekers in Nederland niet goed is geregeld. De Staat krijgt echter geen termijn waarbinnen de problemen moeten worden opgelost, en ook geen dwangsom als dat niet lukt. Daarover maakt de vluchtelingenorganisatie zich zorgen. „We vrezen dat dit ertoe zal leiden dat politieke afwegingen in de praktijk zwaarder zullen wegen dan het zo snel mogelijk voldoen aan het arrest dat het Hof heeft uitgesproken.”