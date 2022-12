Onderzoeker: uitspreken excuses slavernij belangrijker dan datum

Liever had historicus Gert Oostindie gezien dat Nederland pas op 1 juli volgend jaar excuses had aangeboden voor het slavernijverleden. Dat is ook wat hij het kabinet had aangeraden. „Maar goed, het is dan toch maandag gebeurd. Dat de excuses zijn uitgesproken is belangrijker dan de dag. Voor het proces hoop ik wel dat het kabinet erin slaagt om een aantal groepen die, om zeer begrijpelijke redenen, ongelukkig waren met de datum toch mee aan tafel te krijgen”, stelt Oostindie, emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden.