Voorzitter Staatscommissie spreekt van hoop en erkenning

De voorzitter van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, Joyce Sylvester, hoopt dat de excuses voor het slavernijverleden mensen nader tot elkaar brengen. „Ik hoop dat dit voor alle mensen in Nederland een uitnodiging is om met elkaar in gesprek te raken. Want als je een deel naar je toetrekt, maar een ander deel haakt af omdat ze het allemaal niks vinden, dan is er een polarisatie. Dan komen we nog niet verder samen met elkaar. Mijn wens is dat we samen verder komen en ik hoop dat dit een eerste stap is om elkaar een hand te geven en naar elkaar te luisteren.”