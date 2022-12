De politie in Zeeland heeft zondagavond al diverse meldingen van aanrijdingen gekregen. Auto’s botsten door gladheid. In de provincies Zeeland en Zuid-Holland geldt sinds 17.00 uur code oranje vanwege ijzel, daarna volgen zondagavond ook de andere provincies. Ook in het westelijk deel van Brabant vonden al ongevallen plaats, onder meer op de A4 bij Steenbergen, bij Willemstad en op de A58 naar Bergen op Zoom, meldt de politie.