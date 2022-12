Het aantal mensen in Duitsland dat momenteel lijdt aan een infectie of ziekte ligt op een historisch hoog niveau, zegt voorzitter Christian Karagiannidis van de Duitse vereniging voor intensive care en spoedeisende geneeskunde tegen de Rheinische Post. „Het ziektecijfer onder de bevolking is momenteel extreem hoog, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.”