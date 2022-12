Door een brand in een hotel aan de Rijksweg in Nuland (Noord-Brabant), bij ’s-Hertogenbosch, zijn vrijdagavond zo’n twintig tot dertig mensen geëvacueerd. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Noord ging het om het hele hotel dat ontruimd moest worden. Eén medewerker van de technische dienst is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis.