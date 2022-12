De EU-leiders komen over krap twee maanden weer bijeen om een uitweg te zoeken uit de groeiende migratieproblemen. De extra top is belegd op initiatief van Nederland, zegt premier Mark Rutte. De komende weken gaat hij „heel nauw optrekken” met gelijkgezinde landen en de Europese Commissie „om tegen die tijd ervoor te zorgen dat we echt weer stappen kunnen zetten”.