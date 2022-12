De fusie tussen het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en het HagaZiekenhuis in Den Haag is definitief rond. De twee gaan verder onder de naam HagaZiekenhuis en dat krijgt twee locaties: in Den Haag en in Zoetermeer. „Vanaf 1 januari 2023 werken de beide locaties samen alsof ze één organisatie zijn”, melden de fusiepartners.