Taakstraf voor fataal klaphamerongeluk Haaksbergen

De man die op oudejaarsdag vorig jaar in Haaksbergen met een klaphamer een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur wegens dood door schuld. Drie weken geleden had het Openbaar Ministerie zeven maanden celstraf geëist. Die sanctie vond de rechtbank in Almelo echter niet passend, onder meer omdat de man niet met opzet heeft gehandeld en zelf ook zwaar gebukt gaat onder het gebeurde. Wel legden de rechters hem ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden op en kenden ze schadevergoedingen van bijna 45.000 euro totaal aan de nabestaanden toe.