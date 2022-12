Veel belangstelling voor kort geding excuses slavernijverleden

Bij de rechtbank in Den Haag is donderdagmiddag het kort geding begonnen met als inzet de datum waarop het kabinet excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden. Een aantal stichtingen wil voorkomen dat de Staat de excuses op 19 december zal maken. Zij willen dat dat gebeurt op 1 juli 2023. De zaak wordt in de rechtbank gevolgd door enkele tientallen belangstellenden, sommigen in traditionele kleding. Ook is het geding via een livestream te volgen.