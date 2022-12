Alle windparken die in de toekomst nog op de Noordzee worden gebouwd, zouden aan strengere natuureisen moeten voldoen dan nu in de wet is vastgelegd. Daarvoor pleiten diverse financiële instellingen samen met Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu. Ze waarschuwen voor het risico dat financieel gewin ten koste van de natuur kan gaan als de natuurbescherming niet goed is geregeld.