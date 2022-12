Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet meer en vooral sneller werk maakt van de aanpak van problematisch alcoholgebruik en het terugdringen van roken onder met name jongeren. Ook verwacht een Kamermeerderheid meer actie tegen overgewicht, door gezonde voeding goedkoper te maken en/of reclame voor ongezonde voeding aan banden te leggen, zo bleek woensdag in een Kamerdebat.