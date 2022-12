Mensen die op zoek zijn naar ijspret moeten niet gaan schaatsen of lopen op de plassen in de duinen bij Den Haag. Het peil van het water onder het ijs kan schommelen en dat maakt het „extra gevaarlijk”. Daarvoor waarschuwt drinkwaterbedrijf Dunea. Dat haalt het water onder meer uit het duingebied in Zuid-Holland.