Een bepaalde groep MS-patiënten kan stamceltransplantatie voortaan vergoed krijgen uit het basispakket, meldt het Zorginstituut Nederland. Het gaat om patiënten met de variant RRMS bij wie medicatie niet helpt. „Voor deze patiënten is stamceltransplantatie voldoende bewezen effectieve zorg”, oordeelt het Zorginstituut. Het besluit gaat tien tot twintig patiënten per jaar aan en is onmiddellijk van kracht.