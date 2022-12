Youssef T., voormalig advocaat en neef van verondersteld crimineel kopstuk Ridouan Taghi, is naar eigen zeggen „millimeter voor millimeter” in zijn penibele situatie getrokken, waarin hij moest meewerken aan criminele plannen van Taghi. „Het was sluipend gif”, zei hij woensdag in de rechtbank in Amsterdam, waar de zaak tegen T. wordt behandeld.