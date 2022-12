De uitstoot van broeikasgassen was in het derde kwartaal van dit jaar lager dan in dezelfde periode in 2021. Het gaat om een vermindering van 4 procent in uitstoot, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De daling is vooral te verklaren doordat de landbouw en de industrie minder aardgas verbruikten vanwege de hoge prijzen.