Peruaans leger bezet infrastructuur, protesten gaan door

De strijdkrachten van Peru nemen de controle over van belangrijke infrastructuur zoals luchthavens en waterkrachtcentrales om deze te beschermen zolang de protesten in het land voortduren, meldt minister Alberto Otarola van Defensie. Ook zal het leger de politie bijstaan bij het bewaken van de orde. De regering is van plan de noodtoestand af te kondigen voor het snelwegennet van het land om een vrije doorgang te garanderen, aldus Otarola.