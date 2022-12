Vicepremier Sigrid Kaag had dinsdag „intensieve, maar waardevolle” gesprekken met verschillende organisaties over hoe Nederland om moet gaan met het slavernijverleden. Zij verving premier Mark Rutte, die daar vorige week donderdag over sprak in het Catshuis. De gesprekken gingen dinsdag onder meer over de plaats van het slavernijverleden in het onderwijs en hoe racisme bestreden moet worden, aldus Kaag.