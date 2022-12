Verschillende belangenorganisaties vinden dat de overheid beter kan investeren in andere energievormen dan in kernenergie. Milieuorganisatie WISE, actiegroep Borsele tot de kern en het platform Stroom naar de Toekomst zijn tegen de komst van mogelijk twee nieuwe kerncentrales in Borssele (Zeeland). De organisaties zeggen er alles aan te doen om de komst van de centrales in het dorp tegen te houden.