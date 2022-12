Dat het kabinet van plan is om op kinderen gerichte reclame voor ongezond eten en drinken aan banden te leggen, is „een onwijs goede stap, maar nog lang niet genoeg, we zijn nog lang niet klaar”. Dat zegt Marjon Bachra, directeur van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), een organisatie die zich inzet voor een gezondere leefstijl.