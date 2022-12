Bonden en zorgwerkgevers willen cao aanpassen om hoge inflatie

Veel medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg komen zodanig in de knel door de hoge inflatie dat zorginstellingen en vakbonden de cao tussentijds willen aanpassen. Eerder dit jaar kwamen ze nog tot nieuwe afspraken over loonsverhogingen voor de ongeveer 500.000 zorgmedewerkers die tot eind volgend jaar zouden gelden. Maar die cao voldoet nu niet meer om veel zorgmedewerkers voor financiële problemen te behoeden, zegt FNV-bestuurder Bert de Haas.