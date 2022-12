Het kabinet blijft de komende tijd bezig „om met elkaar te komen tot de drieslag” rond het slavernijverleden: „het erkennen, de excuses en het komen tot een proces van herstel”. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties). „Slavernij is natuurlijk een misdaad tegen de menselijkheid en het is om die reden dat we met elkaar heel goed moeten kijken hoe we ons kunnen verzoenen op dit thema.”