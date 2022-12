Kamer blijft sceptisch over reorganisatie bij Landelijke Eenheid

De Tweede Kamer is en blijft sceptisch over de plannen voor een ingrijpende reorganisatie van de Landelijke Eenheid, het grootste onderdeel van de politie. Een commissie onder leiding van oud-burgemeester Bernt Schneiders heeft twintig „concrete aanbevelingen” gedaan, die volgens de volledige Kamer allemaal uitgevoerd moeten en kunnen worden. Maar nu blijkt dat al in het begin gedoe is ontstaan over het plan. „De start is echt vals”, verwoordde VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen het algehele ongenoegen en vrees dat het niet verbetert.