OM verdenkt leerkracht Heusden nu ook van seks met minderjarige

In de zedenzaak tegen een 44-jarige leerkracht uit het Brabantse Heusden heeft het Openbaar Ministerie de aanklacht uitgebreid. Woensdag maakte het OM bekend dat hij seks heeft gehad met een minderjarig meisje buiten de regio met wie hij al langer contact had. En naast het heimelijk filmen van kinderen zou hij in het bijzijn van een minderjarige seksuele handelingen met zichzelf hebben verricht. Woensdag bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat de man in voorarrest blijft.