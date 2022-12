Onderzoekers vinden verband tussen depressie en micro-organismen

Nederlandse onderzoekers hebben een „duidelijk verband” gevonden tussen depressie en veranderingen in het microbioom, het geheel van bacteriën, virussen en gisten die het menselijk lichaam bevolken. „Een microbioom met een lagere diversiteit aan bacteriën, of een waarin bepaalde bacteriesoorten zijn ondervertegenwoordigd, hield in deze studie verband met depressie of met meer depressieve symptomen”, vat Amsterdam UMC de bevindingen samen.